台北上海雙城論壇今年輪由上海主辦，台北市副秘書長王秋冬赴陸協商。台北市長蔣萬安22日赴議會進行專案報告，他表示，雙城論壇迄今已連續舉辦13年，今年將持續辦理，秉持對等、尊嚴、友善和互惠的原則，並依例由上海方先提出規劃構想，經2市共同協商同意後籌辦。

蔣萬安今日赴議會，針對人本交通政策、財政紀律及預算排擠（新增支出如U-Sport、生育獎勵金、重陽敬老金、私幼補貼及恢復YouBike前30分鐘免費等）、長照政策、人口政策及疫後產業轉型方案如悠遊卡、悠遊付及台北通點數擴大應用、智慧城市、新創扶持等）、台北上海城市論壇（雙城論壇）辦理情形與效益等案進行專案報告。

蔣萬安指出，雙城論壇已連續舉辦13年，2010至2014年為兩市府官方市政交流，2015年至2019年則擴大民間參與分論壇，2020年至2022年受疫情影響，雙方以視訊交流。

蔣萬安強調，舉辦雙城論壇秉持對等、尊嚴、友善和互惠的原則，分享2市發展經驗，尋求城市合作機會、增進雙方市民福祉，且遵循中央現行兩岸事務相關法令及政策。

蔣萬安表示，雙城論壇迄今已連續舉辦13年，今年將持續辦理，今年輪由上海市主辦，依例由上海方先提出規劃構想，經2市共同協商同意後籌辦。副秘書長王秋冬17日赴上海市就城市交流、雙城論壇相關庶務進行初步溝通。

蔣萬安說，雙城論壇為兩岸城市間交流活動，藉由觀光、文化和體育等領域合作，對雙方市政發展具正面助益。北市府將持續務實推動正常、良性的兩岸城市交流。疫情趨緩解封之際，兩岸交流逐步有序開展，在市政治理及建設方面， 彼此可互相交換成功治理經驗與執行成果，讓市民享受更好的生活及服務品質。

蔣萬安說明，台北市4月總人口數回升至249.8萬人，預估5月底可達250萬人。並於5月2日通過人口對策委員會設置要點，預計6月底完成委員聘任，人口對策委員會下設少子女化對策小組、銀髮樂活對策小組和好住移居對策小組。