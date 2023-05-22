廣島G7峰會落幕之際，大陸官方宣布美國記憶體大廠美光未通過網路安全審查，接下來當地關鍵資訊基礎設施產業將不得使用美光的產品，被認為是反擊拜登晶片制裁的舉動。不過有分析師認為，北京此舉對美光的影響有限，因為美光的產品多用在智慧手機及筆記型電腦等消費性電子產品上。

美國財經媒體報導，包括Edison Lee在內的傑富瑞（Jefferies）分析師們發布研究報告指出，大陸最新的措施對美光衝擊可能不大，主要原因在於，範圍鎖定在關鍵資訊基礎設施，即具有安全風險的數據中心或雲端計算等業務，但美光的產品多半用在消費性電子產品上。

該報告也提到，「我們認為這項禁令的範圍很窄，因為它僅適用於關鍵資訊基礎設施（CII）上，最終能夠產生的影響有限。」大陸市場佔美光整體營收的11%，報導認為，這比例相較其他科技公司來說，並不是特別高。

即使大陸此舉是回應美國制裁，並不令人感到意外，但美國仍有專家跳腳，地緣政治風險控管公司Trenchcoat Advisors創辦人前FBI官員Holden Triplett表示，「任何在大陸營運的外國企業都不應被這種詭計欺騙，這些都是明顯的政治行動，任何企業都可能成為下一個受害者。」

去年曾隨裴洛西訪台的民主黨伊利諾州眾議員Raja Krishnamoorthi也提到，「大陸的行動，讓美國企業更容易做出選擇，國會將讓這些廠商更容易回到國內，並在美國進行再投資。」