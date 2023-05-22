台大經濟系學生會舉辦正副會長選舉，2號候選人提出16項政見涉嫌歧視，校方已通報性平會處理，更有在金融產業的台大校友對2人祭出不給實習和工作的封殺令，日本產經新聞台北支局長矢板明夫直言，台灣教育過於重視考試成績，忽視人文關懷的重要性，認為台灣社會在歧視的敏感度上，還有很大進步空間，不僅是這2名學生的問題，就連政治人物或媒體人也常使用歧視性字眼，給年輕人不好的示範。

矢板明夫昨（21）日於個人臉書粉專指出，台大經濟系學生會參選人提出的政見使用不少歧視性言語包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「舞會處男禁止報名、處女強制參加」等，受到多方譴責。

矢板明夫表示，2名大學生應該沒有非常強烈的主觀惡意，只是為了嘩眾取寵，把自認為可笑的言語寫進選舉公報中，但可以想像的是，他們周圍的人對「人權」和「歧視問題」沒有概念，經常開類似的玩笑。

矢板明夫說，台大是培養台灣社會菁英的搖籃，若年輕人經常開這種玩笑話，不得不說是台灣的教育過於重視考試成績，而忽視人文關懷。他說自己在大陸擔任記者多年，知道大陸的一般民眾尊重人權意識非常薄弱，就連相聲小品等演出，都經常拿弱勢族群當玩笑話，但在美國、日本及歐洲，很多玩笑是開不得的，嚴重可能會遭到舉報而收到天文數字的罰單。

矢板明夫認為，台灣社會在歧視問題的敏感度上，還有很大進步空間，不只是這2名台大生的問題，部分政治人物或媒體人士，也經常使用歧視或仇恨性語言，給年輕人不好的示範，讓社會多了很多戾氣，也讓大家對歧視、仇恨性語言習以為常、失去戒心，帶來不良影響。