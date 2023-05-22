台股上周重返萬六大關，外資資金明顯集中在金融股，包含開發金、彰銀、玉山金、國泰金、中信金、台企銀、富邦金等。

黃天牧今於立院財委會備詢，他會前受訪表示，金管會不評論外資買哪些股票，不過金融股有其資本面，作為監理機關，在乎的是清償能力、資產品質，獲利能力要看商品、投資等表現，今年前幾個月銀行表現還算不錯。金管會希望金融市場穩定、金融機構永續發展，投資人覺得可以投資，就會去投資。

台股第一季上市櫃營收衰退，台股動能是否受到影響？黃天牧說，的確第一季衰退，上市櫃營收到四月底有12兆，應該是史上第三高，主要是跟去年相比是衰退的，但台股殖利率、本益比仍有競爭力，今年以來台股上漲比率仍數一數二，對台股還是有信心。

美國債務上限問題已進入協商階段，黃天牧表示，將繼續觀察，美國政府正在積極協調解決美債上限問題，「上周台股表現（指數上萬六大關），大家也看到了」，將持續繼續觀察。

中國大陸今以國安疑慮封殺美光，是否影響台股走勢？黃天牧表示，台股有其基本面，也有韌性，外在的因素，相信市場都有機制處理。