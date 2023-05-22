依所得稅法第14條第1項第7類第1款規定，出售房屋之財產交易所得計算方式，係以交易時之成交價額，減除原始取得之成本，及因取得、改良及移轉該項資產而支付之一切費用後之餘額為所得額，且依同法施行細則第17條之2第1項規定，個人出售房屋以核實認定為原則，如無法核實認定，稽徵機關始得按財政部核定標準核定。

但部分納稅義務人誤認出售適用舊制之房屋，可選擇按財政部核定標準申報財產交易所得即可，而未申報實際交易所得。然基於租稅公平，嗣稽徵機關如於核課期間內另查得房屋實際賣出價格及買進成本，依法仍應重新核實計算財產交易所得，並就調增財產交易所得，發單補徵稅款。

國稅局提醒，納稅義務人收到稽徵機關輔導補報財產交易所得之通知函時，切勿置之不理，應提示購入及出售時之買賣契約書、相關必要成本及費用(如仲介費、代書費、土地增值稅、契稅等）證明文件，依限如實補報財產交易所得及補繳稅款，如不知如何正確計算財產交易所得時，亦可主動洽詢稽徵機關瞭解、如實計算及補報財產交易所得之方式，以把握補報補繳免罰之機會及時效。

納稅義務人出售適用舊制之房屋，應依法申報財產交易所得，如未依法申報，亦應於稽徵機關輔導自行補報之期限內完成補報，以免影響自身權益及受罰。