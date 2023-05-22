俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，迫使俄羅斯以折扣價銷售原油，其中印度在過去一年已成為俄油的主要買家，外媒指出，俄羅斯石油公司和銀行在印度銀行帳戶，留下高達數十億盧比存款，但受西方制裁影響，俄羅斯正為如何使用這一大筆現金發愁。

根據德國之聲報導，俄羅斯上個月成為印度最大的原油供應國，其供應量超過伊拉克和阿拉伯的總和，但俄羅斯面臨的困境是，俄羅斯主要銀行與西方大部分支付系統的聯繫被切斷後，尋找支付俄油款項的方式成為一項重大挑戰。

報導指出，在過去的一年中，印度進口商一直在以印度盧比購買俄羅斯石油和其他商品，但俄羅斯企業卻無法將盧比轉換成西方國家的貨幣例如美元或歐元。

根據印度官方數據，在2022-23財年的前11個月，印度從俄羅斯的進口額接近415億美元，出口額僅28億美元，俄羅斯石油公司和銀行在印度銀行帳戶中留下了數十億盧比，他們正在為如何使用這一大堆現金發愁。

新德里觀察家研究基金會（ORF） 研究員烏尼克里希南（Nandan Unnikrishnan）表示。雖然俄羅斯很樂意使用人民幣交易，但中印兩國因邊界爭端關係緊張，印度政府不願意以人民幣進行結算。