俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，迫使俄羅斯以折扣價銷售原油，其中印度在過去一年已成為俄油的主要買家，外媒指出，俄羅斯石油公司和銀行在印度銀行帳戶，留下高達數十億盧比存款，但受西方制裁影響，俄羅斯正為如何使用這一大筆現金發愁。
根據德國之聲報導，俄羅斯上個月成為印度最大的原油供應國，其供應量超過伊拉克和阿拉伯的總和，但俄羅斯面臨的困境是，俄羅斯主要銀行與西方大部分支付系統的聯繫被切斷後，尋找支付俄油款項的方式成為一項重大挑戰。
報導指出，在過去的一年中，印度進口商一直在以印度盧比購買俄羅斯石油和其他商品，但俄羅斯企業卻無法將盧比轉換成西方國家的貨幣例如美元或歐元。
根據印度官方數據，在2022-23財年的前11個月，印度從俄羅斯的進口額接近415億美元，出口額僅28億美元，俄羅斯石油公司和銀行在印度銀行帳戶中留下了數十億盧比，他們正在為如何使用這一大堆現金發愁。
新德里觀察家研究基金會（ORF） 研究員烏尼克里希南（Nandan Unnikrishnan）表示。雖然俄羅斯很樂意使用人民幣交易，但中印兩國因邊界爭端關係緊張，印度政府不願意以人民幣進行結算。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。