基隆市議會22日上午進行施政總質詢，民進黨籍的基隆市議員進行聯合總質詢，市議員質疑基隆市長謝國樑先前刊登的國道客運廣告，雖然是用自己的錢，卻在車廂廣告上標出了「基隆市政府」，認為有違法之嫌。

基隆市議員鄭文婷表示，5月8日市議會定期會開議時，便要求謝國樑提出國道客運廣告的合約，但到22日為止，謝都未提供。市議員張顥瀚也認為，謝國樑在未經過市府行政程序的情況下，就在車廂廣告上屬名「基隆市政府」認為有違法的嫌疑。

張顥瀚指出，若有民間業者在未知會基隆市政府的前提下，便刊登廣告並屬名基隆市政府，是否有違法的問題？或是在屬名基隆市政府的廣告上，內容卻刊登汙辱市府，難道也沒有關係嗎？

謝國樑表示，業者是接受他的指示，去做出這個車廂的廣告，因此沒有適法的問題。但張顥瀚指出，這涉及行政程序的問題，質疑謝的一句話就能省略所有行政程序嗎？

謝國樑表示，對於議員的質詢，指他忽略了行政程序一事，他虛心接受。張顥瀚要求基隆市政風處徹查，若有民間單位私自運用基隆市政府名義，刊登廣告會有什麼問題。張顥瀚認為，即使有市長指示，但此舉依然無視行政程序。

謝國樑說，他只是想用自己的錢來進行政策的宣導。議員可以就是否符合刑法的332條的要件，進行法律動作，但事情真的沒有那麼嚴重。因為原本廣告上有「基隆市政府」，議員認為不恰當，他就把廣告上的字樣去掉。

張顥瀚表示，電動機車是一個3.6億元的案子，在預算中編列了2340萬元的委辦宣導費用，請市府在提出預算時，要特別說明相關內容，否則會讓人擔心這是給業者的宣傳費用。