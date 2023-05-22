板橋民權段公辦都更案「來青」從去年九合一大選，就屢被綠營指市府有意變賣分回的社宅，如今新北長侯友宜將更上一層樓，再次成為攻擊目標。新北市城鄉局指出，板橋民權段社宅第一波已招租，到現在還有參選人在說變賣，到底是活在哪個多重宇宙？呼籲參選人應該正視高房價問題，而非誣指社宅遭變賣，難道參選人也認同近期副總統賴清德說的「房價正在降？」

新北市城鄉局指出，板橋民權段都更分回的社宅，從去年開始就因參選人的關係，淪為政治炒作話題，新北市府基於事實已多次澄清，這僅是錯誤解讀審計處的決算報告，目前市府第一波優先提供48戶供有需要民眾申請，正在招租就是事實。

城鄉局說，到目前還有參選人為了自己的政治聲量，不斷惡意操作社宅遭變賣，到底是活在哪個多重宇宙，持續跳針誣指板橋民權段分回社宅遭變賣，不過新北市府會持續基於事實，針對事實澄清，以導正視聽。

城鄉局表示，新北市府除興建社宅，也有租金補貼、包租代管、跨世代共居等方案，讓年輕人在高房價時代受到照顧。

城鄉局說，新北市2023年底將會有1.1萬戶社會住宅，未來持續透過公有地都更分回、容積獎勵、多元社福及都市計畫整體開發等方式，將可興辦4.5萬戶以上住宅，不過蘆南蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等整開區，亟待中央都市計畫加速審議核定，才能儘速推動社會住宅。