港星謝賢的女兒、謝霆鋒妹妹謝婷婷2019年6月無預警報喜生下女兒，但未公開孩子的爸身分，近年謝婷婷淡出演藝圈，專心在加拿大照顧女兒，鮮少曝光近照，近日則有髮型師PO出謝婷婷合照，她頂著一頭長直髮、五官端莊，完全看不出是40歲的熟女。

謝婷婷當媽後就淡出演藝圈，專心在加拿大照顧女兒，她日前返港和爸媽謝賢、狄波拉還有哥哥謝霆鋒團聚，用行動打破未婚生女和家人鬧翻的謠言。近日就有一位溫哥華的髮型師PO出和謝婷婷合照，只見謝婷婷頂著一頭亞麻棕色的長直髮，更顯好氣色，她五官清新俏麗、肌膚Q嫩，完全看不出是40歲熟女，顏值和狀態都維持得極佳，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

謝婷婷2019年6月無預警宣布秘密產女，但沒有公開孩子的爸身分，她升格當媽後，就淡出演藝圈，專心在加拿大養育女兒，謝婷婷偶爾會在IG分享育兒日常，有女萬事足的她會帶著女兒踏青、出遊和戲水，謝婷婷相當保護女兒隱私，都會用貼圖擋住孩子的臉。

至於謝婷婷孩子的爸是誰，外界一度懷疑曾和她傳緋聞的「鷹眼」傑若米雷納（Jeremy Renner），但鷹眼否認，強調只是朋友。而謝賢曾被問外孫女的生父是誰，他吞吞吐吐地表示：「啊...我不知道怎麼回應」，但對自己升格當外公，謝賢則難掩喜悅說：「開心啦」，其餘則不願多談。