彭博率先報導該消息，並且預計將在周一獲得證實，此也將創下歐盟的「一般資料保護規則」(GDPR)的違規紀錄，超過了盧森堡在2021年對亞馬遜徵收的7.46億歐元罰款。

愛爾蘭數據保護委員會是臉書和Meta在歐盟的主要監管機關。

這項罰款裁決可能不會立即生效，Meta預計將獲得一段時間的寬限期，以遵守該決定，Meta也有可能提起上訴。此外預計愛爾蘭的監管委員會也將禁止臉書將用戶數據傳輸到美國。

上述裁決是關連到奧地利隱私權活動人士Max Schrems提出的法律挑戰，擔心在跨大西洋之間傳輸歐洲用戶數據時，無法針對美國情報單位做好防護。

愛爾蘭數據監管機關對Meta處以罰款，自2021年9月以來總計罰了近10億歐元。去年11月，由於網路洩密導致逾5億名用戶的詳細資訊在網上發佈，Meta被歐盟監管機構罰款了2.65億歐元。

而如果美國和歐盟為來實施新的資料傳輸協定，任何暫停都將變得毫無意義。