現在距離葉倫警告的最後期限只剩不到兩周。如果美國府會兩黨仍無法化解談判僵局，那麼到6月1日，美國就可能發生技術性違約，屆時利率可能飆升、股市和債市恐將崩盤，隨著資金逃向任何找得到的避風港，全球金融體系將陷入動盪。此前白宮經濟顧問委員會警告，一旦美國倒債，今年夏天美國可能多達800萬人失業，而國內生產毛額（GDP）可能崩跌6.1%，經濟將陷入深度衰退。

這很嚇人，但其實比較有可能發生的，是華府在最後一刻達成協議以避免美國倒債。除非白宮同意控制支出並減輕稅負，否則共和黨人不會支持提高目前已經高達31.4兆美元的舉債上限。

有些專家卻指出，如果事情往「壞處」發展，或許對我們才是好事，這可能正是現在全球經濟亟需、可以讓人驚醒「劇烈晃動」：借貸不會就這麼一直地增加下去，而沒有任何後果。

過去20年來，全球的債務和赤字暴增，就好像欠下的這些錢永遠不必還一樣，浮濫的資金引發通膨、助長各種資產泡沫、將資本導向可能是最沒有成效的投資，並導致各國政府陷入負擔不起的龐大支出計畫。

根據國際貨幣基金（IMF）的數據，目前全球債務總額已從2010年代初期的200兆美元暴增到300兆美元。到2030年估將達到400兆美元，且還將不斷地增加。

不僅僅是政府，企業舉債也堪稱史詩級的，世界各地的企業總共欠下87兆美元，占全球GDP高達97%。消費者債務也達到差不多的水準。換句話說，我們正生活在一個被債務淹沒的世界裡。

其後果顯而易見，儘管各國央行接連大舉升息，但通膨仍然高漲。幾乎不用成本借來的錢推升各種資產價格，從網路股到加密貨幣、房地產、股票和債券都出現泡沫。資金多到讓殭屍企業也能存活，而一些「不事生產」、幾乎不可能帶來適當報酬的產業也能取得資金。最糟糕的是，政府變得越來越腫大，透過借貸而非加稅來擴張，並迎合選民那些不切實際的擴大支出要求。

但派對再美好也總有散場的一天，我們不可能永遠、不斷地借更多錢，欠下的債務總有一天要還，帳簿總有一天必須重新平衡。6月初可能是一個很好的開始，即便它勢必會造成一些痛苦，但痛苦是暫時的。