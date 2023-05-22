欣興向來視市場環境及客戶需求動態調整資本支出預算，2022年資本支出預算原約442.86億元，隨著市況自第三季轉弱，去年12月中將全年預算下修12.05％至約389.49億元，並將2023年資本支出預算自422.87億元減少至354.2億元，下修幅度約16.24％。

因淡季及客戶庫存調整需求疲弱，受價格、稼動率及產品組合轉弱影響，欣興2023年首季合併營收265.66億元，季減達27.59％、年減13.5％，歸屬母公司稅後淨利40.95億元，季減達44.35％、年減達27.73％，每股盈餘（EPS）2.7元，均為近7季低點、仍創同期次高。

由於客戶持續去化庫存、訂單能見度低，欣興傳出擬再度下修今年資本支出預算，預期將減少至300億元、下修約15.3％。由於ABF載板價格已大幅修正，目前成熟產品價格壓力高於高階ABF，第二季營收、毛利率表現仍承壓。

投顧法人對此認為，欣興資本支出主要仍配合客戶需求進度，對短期營運與股價實際影響不大。公司目前預期第二季將為全年谷底、獲利結構與首季相似，由於美系消費性電子產品客戶仍有旺季需求，認為下半年需求及營運可望緩步回溫。

美系外資則預期，欣興第二季載板營收將續減10％落底，但在HDI及PCB等其他領域需求出現小幅成長帶動下，合併營收季減幅可望收斂至3～5％，為全年營運谷底。隨著客戶重啟拉貨，欣興未來2～3個月訂單需求可望回升，效益將在第三季顯現、帶動營收回升。

不過，投顧法人也指出，隨著下半年各供應商新產能開出，產能稼動率及良率狀況仍待觀察。鑒於載板需求長期趨勢維持成長，惟市場長期供需疑慮尚未消除，因此下半年營運雖可回升，惟力道尚待觀察，故維持「中立」評等、目標價140元。