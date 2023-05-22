財政部北區國稅局表示，統一發票於每單月之25日開獎，3、4月期統一發票即將在週三(25日)開獎，5月份民眾除了申報所得稅外，別忘了在開獎日前（即週三、24日前）將所有的雲端發票載具歸戶至手機條碼集中管理各類載具並設定領獎帳戶，以確保發票中獎訊息及中獎獎金不漏接。

北區國稅局表示，隨著嚴重特殊傳染性肺炎（Covid 19）疫情趨緩且防疫政策逐步鬆綁，國內百貨商場、大型購物中心及影城人潮明顯回流，為提高消費者黏著度，各店家均會推出其所屬會員APP，除了累積會員點數外，還提供會員載具(實體會員卡及無實體的會員帳號)或是綁定手機條碼儲存雲端發票的功能，民眾在購物消費時，用手機就能同時完成支付、累點、發票存載具，節省開啟多重APP及等待結帳時間，提高消費結帳便利性。

該局說明，為方便民眾管理以各種載具索取雲端發票，財政部提供民眾下載統一發票兌獎APP或至財政部電子發票整合服務平台等2種方式，民眾可將各店家的會員載具、電子票證(悠遊卡、一卡通、iCash)、信用卡載具、跨境電商電子郵件載具及公用事業載具等歸戶(綁定)到手機條碼，嗣後消費透過各式載具索取的雲端發票均會自動歸戶到手機條碼；該局鼓勵民眾可透過大平台「手機條碼專區」點選「領獎設定」，設定領獎帳戶，每期雲端發票中獎獎金將自動匯款至該指定帳戶；若未及在開獎日以前於大平台設定中獎獎金自動匯款，亦可於開獎後次月6日，於兌獎APP設定領獎帳戶，以手動逐筆點選「我要領獎」，兌領全部獎項。

北區國稅局呼籲民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，除了享有一般獎項及雲端發票專屬獎項雙重對獎機會，完成載具歸戶並設定領獎帳戶，於每次發票開獎後，還能享有自動對獎的服務，若中獎時亦會主動匯款至您指定的帳戶，獎金絕不會漏接，還可以省去4‰的印花稅。