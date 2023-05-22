端午節4天連假即將到來，台灣高鐵規劃6月21日（周三）至6月26日（周一）共6天的端午節假期疏運，期間加開164班次列車（南下81班、北上83班），總計6天提供1031班次列車。各車次列車自周三（5月24日）凌晨零時起開放購票。

此外，6月17日（六）的補上班日，高鐵公司當日亦增開3班次北上列車，將併同端午節疏運於5月24日（三）一同售票。

台灣高鐵表示，旅客可利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票。

高鐵也提醒，6月21日（三）及6月22日（四）的1297車次，及6月25日（日）的1698及1296車次，有10節對號座，僅11及12車是自由座車廂。 另疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請旅客留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁。