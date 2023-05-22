刑事警察局南部打擊犯罪中心等專案小組破獲，彭姓、何姓男子及相關犯嫌共17人，全依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（刑事警察局南部打擊犯罪中心提供／袁庭堯高雄傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心等專案小組破獲，彭姓、何姓男子及相關犯嫌共17人，全依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（刑事警察局南部打擊犯罪中心提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄不法集團看上煉鋼利益，買通勾結貨櫃車司機、高雄港地磅站員工，劫取破百噸的貴金屬「鎳生鐵」海運出國牟利，不法所得2400萬元，5月底遭刑事警察局南部打擊犯罪中心等專案小組破獲，彭姓、何姓男子及相關犯嫌共17人，全依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方強調，鎳生鐵是主要是供鋼廠來冶煉不銹鋼使用，不法集團看上近來不斷飆漲的鋼價，鎖定某貴金屬進口公司，從過磅、運輸過程偷天換日，多次偷走鎳生鐵、高碳鉻鐵等貴金屬，該公司屢次發現進口數量和實地到貨量不符，只好報案求助。

報案的公司表示，今年2月分別自東南亞、非洲進口鎳生鐵、高碳鉻鐵等貴金屬入台，原料運抵廠房清點時發現，數量與出口報單明顯有落差。特地向地磅站查詢確認，得到的答案是數量相符、「無異常」，短缺原因成謎。

南打獲報後，與高雄港務警察總隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局新營分局等單位共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案小組調查後發現，何男竟直接買通地磅員工，暗中先在地磅站安裝遙控干擾器，等載運貴金屬的曳引車過磅時，躲在附近的集團成員直接遙控器、影響地磅數值，產出假的過磅單。

接著，等曳引車開出港區、停等紅綠燈時，集團再派出自小客車「交接」曳引車上的手持式GPS，讓自小客車接續行駛原本的貨運路線，藉此生成不實軌跡紀錄，曳引車駕駛則趁空檔將貴金屬載運至指定地點，利用夾車迅速將貴金屬夾到集團的車斗上，贓物最後經由海運方式出口販賣得利。

專案小組2日兵分多路，分別在高雄港某地磅等地，一舉偵破以彭男、何男為首等17人竊盜集團，起獲地磅干擾器、地磅遙控器、曳引車、夾車、GPS、改裝電池、磅單等贓證物。

專案小組清查，該報案公司遭竊貴金屬鎳生鐵與高碳鉻鐵均達百噸以上，依進口價估算，遭竊金額高達2400萬元，彭男、何男等17人犯罪集團全依竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢偵辦。