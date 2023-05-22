30多歲林姓男子駕駛保時捷休旅車，12日上午8點多行經金山、八德交叉口，停等紅綠燈時，因不勝酒力，坐在駕駛座上不省人事，員警到場一度以為林男身體不適，立即通知救護車到場救助，持續拍打呼喚，但他慢慢甦醒後卻拒絕酒測，警方依法開出18萬元罰單並當場扣車。

林姓男子聲稱，在東區KTV飲酒，直至上午8時許，打算駕車返家，但車還沒有開到家就已經在路口睡著，員警看到在尖峰時段，車輛停在路中，經過數個綠燈都沒有動靜，立刻上前關心。

員警多次拍打駕駛車窗，車內駕駛絲毫無反應，員警擔心駕駛人身體生命有安全疑慮，立刻通報線上警力支援，並至副駕駛座持警棍破窗尾蓋破窗，開啟車門進入副駕駛座，以手搖晃駕駛肩膀試圖喚醒駕駛，仍無反應，且面色蒼白、呼吸薄弱，於是撥打119通知救護人員到場。

林姓駕駛漸漸恢復意識，身上散發濃厚酒味且面帶酒容，員警先行將駕駛攙扶至旁路邊休息，林男明確表示拒絕酒測，員警開出紅單並扣車。

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