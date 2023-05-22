市議員吳呈賢質詢要求市府強制拆除四尺八分線水圳上的違建、恢復原有通水斷面。(吳呈賢提供)

今年4月間的一場豪大雨，導致台中市潭子區雅豐街、大豐路淹水嚴重，市議員吳呈賢22日在議會業務質詢指出，水利局為整治四尺八分線水圳，斥資2600萬元，卻未拆除水道上的鐵皮違建與便橋，釀成淹水災情，質疑相關單位難道要幫違章工廠修復違建便橋。

水利局表示，該處水圳為農田水利署管理，市府將聯合都發局進行取締，若民眾拒拆違章便橋，將不排處移送法院。

吳呈賢表示，四尺八分線水圳流經潭子區大豐及東寶里，原本應該保持斷面暢通的水圳溝渠，現在卻有多處水道遭民眾占用、蓋鐵皮屋，甚至還有人在水道上架設鋼梁並堆置烤漆浪板等雜物、搭設便橋等，這些設施攔阻樹枝雜草及垃圾，阻塞河道，使得該處只有雨勢稍大就溢堤，影響約500戶居民。

吳呈賢說，審計部早在2020年就審核糾正四尺八分線及十一張圳被占用的情況，認為會影響防洪功能，但水利局斥資2600萬整治水道，工程卻針對僅雅豐街路橋改建、道路側溝改善、護岸加高、單岸拓寬改善等，沒拆除這些違建，質疑難道要幫違章工廠修復便橋。

吳呈賢要求市府在勸說後，應強制拆除該處違建、恢復原有通水斷面。水利局長范世億表示，因該水圳為農田水利署管理權責，將聯合都發局進行取締，若民眾拒拆違建，也將移送法院。