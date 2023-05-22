據微信公眾號21日發布，微信「刷掌支付」正式發佈，用戶將逐漸與會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼進行綁定。用戶目前可以在刷臉設備上進行刷掌操作，透過設備綁定個人微信帳號，辨識輸入個人的手掌掌紋，消費時將手掌對準支付設備的掃描區，確認後即可完成支付 。

相比刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度都更高。由於指紋識別讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，能夠避免暴露在外以及複製偽造 。

對此消息，也有大陸網友紛紛調侃，「揮手說我不要，然後就把錢扣走了」、「這下是真的要『剁手』了，刷著刷著錢就沒了。」

稍早2023微信公開課PRO·微信之約開講時，騰訊公司副總裁、微信支付負責人張穎介紹微信支付嘗試推出的「微信刷掌」服務，用戶將會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼等與手掌綁定，即可刷掌驗證會員身份、便捷消費、過閘通行。目前正在逐步邀請商家聯合打造刷掌應用場景。不掃碼、不刷卡、不用手機北京地鐵「刷掌」乘車服務上線。