據微信公眾號21日發布，微信「刷掌支付」正式發佈，用戶將逐漸與會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼進行綁定。用戶目前可以在刷臉設備上進行刷掌操作，透過設備綁定個人微信帳號，辨識輸入個人的手掌掌紋，消費時將手掌對準支付設備的掃描區，確認後即可完成支付 。
相比刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度都更高。由於指紋識別讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，能夠避免暴露在外以及複製偽造 。
對此消息，也有大陸網友紛紛調侃，「揮手說我不要，然後就把錢扣走了」、「這下是真的要『剁手』了，刷著刷著錢就沒了。」
稍早2023微信公開課PRO·微信之約開講時，騰訊公司副總裁、微信支付負責人張穎介紹微信支付嘗試推出的「微信刷掌」服務，用戶將會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼等與手掌綁定，即可刷掌驗證會員身份、便捷消費、過閘通行。目前正在逐步邀請商家聯合打造刷掌應用場景。不掃碼、不刷卡、不用手機北京地鐵「刷掌」乘車服務上線。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。