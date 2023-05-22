民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵與民進黨新北市第1選區立委候選人何博文等人今天共同召開記者會，批評國民黨立委洪孟楷「問政成績撲克牌」政績根本是收割，質疑洪擔任立委前反對前瞻建設，現在又將建設列在政績撲克牌，「穿越時空的幽靈政績」，而何博文也拋出3項政見。

王定宇指出，立委為地方爭取建設，沒有問題，但是應該要呈現事實，感謝真的應該感謝的人，洪孟楷的撲克牌列出共同監督爭取淡江大橋、案照進度施工，但是2018年10月國發會通過審議，2018年11月行政院核定、公路總局跟廠商簽約，2018年請問洪孟楷人在哪裡？連立委都不是，怎麼可以完全抹煞了前立委呂孫綾在院會質詢、推動。

王定宇強調，呂孫綾2018年提出，那時候爭取到了，當時就已處理完，怎麼好意思列在政績鋪克牌？不是你的何必割稻尾？甚至把委員會考察當作助選，選舉與政務不分，痛批靠收割的委員對地方毫無助益。

趙天麟也提及，國家檔案館要設在林口，洪孟楷自稱共同監督21億元，利用委員會考察過去收割政績，但這是穿越時空的幽靈政績，國家檔案館早在2017年核定、2019年7月內政部營建署就針對國家檔案館統包工程招標，當時洪孟楷只是國民黨黨工，成天公開反對前瞻基礎建設，反對民進黨任何預算，但民進黨突破萬難核定。

趙天麟說，國家檔案館核定與招標都跟洪孟楷無關，選舉到了就穿越時空列出幽靈政績，這是民進黨不折不扣的成績單，洪孟楷應該正視自己過去逢綠必反、逢建設必反，並減少利用國家公器進行做宣傳。

林楚茵指出，身為立法委員，發言必須真實，不是充滿詐騙，凡走過必留下痕跡，洪孟楷在擔任立委前是是國民黨文傳會副主委，洪表示前瞻如中國一代一路充滿詐騙、反對前瞻計畫，甚至發起公民不服從運動，與國民黨委員起舞抹黑前瞻計畫。

林楚茵說，洪孟楷稱泰山體育園區風雨操場興建，爭取到1000萬元，就是他當立委之前抹黑的前瞻計畫，前瞻是扎扎實實的投資台灣，但國民黨現在還在做順口溜罵前瞻計畫，口嫌體正直，2024年的選舉要選的立委，絕對不是這種說一套做一套，預算造福鄉里講成詐騙，沒有幫忙爭取，但是預算到了、建設到了，卻又拿出來變成政績，如同小丑一般，不能把票投給這樣的政治人物。

新北市議員李宇翔指出，洪孟楷自稱爭取扶輪公園籃球場改善補助經費417萬元，但補助經費是182萬元，揭露錯誤資訊給民眾，誤導民眾，企圖膨脹自己的政績、唬爛，且洪孟楷除了在地方爭取建設不用心，淡水國中跑道專案補助經費約860萬元，但並非洪孟楷爭取，而是民進黨議員鄭宇恩、立法委員羅致政跨區共同爭取，他怒斥，專收割地方議員政績立法委員在選區，導致選區4年沒有進步。

最後，何博文發表3項政見，第一，北海岸要迎向非核家園，很遺憾國民黨還在糾纏核四重啟議題，他未來當選立委，會爭取台電核能後端營運基金4200億，包括核能處理、挹注公共建設、交通建設，並有相當大的比例挹注在過去長期受到核電陰霾的好山好水的觀光景點，有更多無煙囪工業，作為觀光發展財源，另外未來管理委員會一定要有北海岸代表發聲，擺脫核電陰霾、金箍咒，讓北海岸風華再現。

第二，何博文提出改善交通三隻箭，淡北快速道路要趕快動工，如期完工，但最重要交通必須要有疏導解方，未來擔任立委一定全力爭取開闢芝投公路，再來是泰山興建閘道，有效紓解分散車流，最後是興建林口、八里輕軌。他批 ，洪孟楷竟然認為軌道建設不符經濟效益，但林口已經有非常多上班族聚集，未來希望興建林口到龜山大生活圈的輕軌改善當地交通，淡江大橋開通後，八里輕軌的銜接也會變得重要。

至於第三項政見，何博文說，北海岸是蒙著紗的美女，美麗的好山好水面貌要可以看見，北海其實非常漂亮，有相當豐沛的海洋資源，值得有一個兼顧保育觀光的國際級的水族館，他會積極爭取海洋保育水族館，他也要爭取台北港投資興建免稅購物中心，發展新北演唱會經濟，興建大型場館。