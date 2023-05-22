氣候變遷對地球環境影響刻不容緩，全球暖化、極端天氣和海平面上升等問題已經開始對地球造成嚴重影響，因此人類必須共同努力，採取有效措施，減少溫室氣體排放，保護環境。

亞東預拌汰換老舊設備與運輸機具，並以循環經濟與淨零排放為最終目標，與供應商、客戶、員工及所有利害相關人共同追求永續發展，此次亞東預拌導入ISO14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統，致力於創新研發高端產品並推動廢棄混凝土全循環，降低對環境的影響，並推動回收水及回收粒料再利用及汰換高污染預拌車，及更換高效率馬達，提升能資源使用效率，並遵守落實法規承諾，定期審查持續改善；此次認證的獲得，體現了公司在減少環境衝擊和促進資源節約方面的堅定承諾。

BSI協理張嘉倫表示，水泥預拌業是與環境高度結合的產業，需要高度轉型，而在高度轉型下，需取得與環境的平衡，善盡企業社會責任，頒發ISO 14001、ISO 50001是對亞東預拌全體同仁在環境永續上的最高肯定，此外，頒發之ISO27001則是對亞東預拌在資訊安全管理上的肯定，也是亞東預拌對所有客戶資料安全的堅持與承諾。