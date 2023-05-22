婦女救援基金會今（22）日表示，該基金會已知的最後一位台籍慰安婦已於本月10日過世。相關消息也被媒體人黃揚明轉發，他並感嘆，這些阿嬤一輩子都沒等到一句道歉。

婦女救援基金會今在臉書發文指出，基金會所知僅存的最後一位前台籍慰安婦阿嬤，於5月10日晚上蒙主恩召，享耆壽92歲，由於阿嬤在世時，不希望被打擾，故等待告別式舉辦後，才對外發布此消息。

婦女救援基金會提到，雖然阿嬤們都已離去，但基金會相信，阿嬤們的身影和精神會永留在大家心中，基金會除了將持續倡議，台灣的課綱、國史館、歷史書籍等，應該記載前台籍慰安婦的歷史真相，不讓這段歷史因阿嬤們離世而消失，也會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，及持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

而黃揚明也轉發了婦女救援基金會該則貼文，感嘆道，這些阿嬤一輩子都沒等到一句道歉。網友們也在黃揚明的貼文留言，他們的意見包括「要日本道歉，民進黨是不會同意的」、「看看南韓，再看看我們，台灣等不到日本道歉的原因，就是還有一大票人懷念殖民政府」。