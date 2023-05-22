訴求不動產借貸媒合平台im.B在台詐騙25億元，除了投資人求償無門外，近期更衍生為政治風暴，不斷爆出政治人物與im.B負責人往來或背書，更傳出im.B曾參展金管會支持的金融科技展，疑似為詐騙廠商背書？

黃天牧對此強調，金管會並不是金融科技展的主辦單位，但肯定金總及金融研訓院多年主辦的辛勞，而金融科技展是符合意旨即可報名參展，即是符合交流金融科技的目的，據金管會探詢主辦單位即金融總會與金融研訓院，一是確認im.B是「付費不是受邀」參展，即不是主辦單位主動邀請im.B參展，是im.B付費參與。

二是要參展的廠商，主辦單位都會先確認是否是合法登記的廠商，同時亦會上網了解是否有負面訊息，確定沒有負面訊息，才會允許其參展。

三是參展廠商必須簽署相關契約，即不得銷售任何商品，亦不得出現違反規定的行為等。

也就是說參加金融科技展的廠商，並不能透過參展行銷商品或服務，亦不得以參展作行銷，黃天牧說，若以此說金管會替此廠商背書，「是否合適？我覺得要保留。」