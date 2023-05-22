台北上海雙城論壇今年輪由上海主辦，至於台北市長蔣萬安是否親自出席則還在研議中，但蔣萬安身為蔣家第四代身份敏感，也引起議員質疑。蔣萬安22日表示，雙城論壇經陸委會核准，立場清楚，堅定捍衛中華民國主權，但不清楚民進黨主席賴清德對兩岸的主張，要自己清楚對外表述。

蔣萬安今赴議會針對雙城論壇等進行專案報告，國民黨台北市議員汪志冰問及，歷屆雙城論壇是否需要陸委會審核？蔣萬安回覆，依照相關規範，雙城論壇提出申請經陸委會核准後，並和中央溝通保持聯繫，才會舉辦雙城論壇。如果有任何違法情況，陸委會不會放行也不會准許。

汪志冰追問，前台北市長柯文哲堅持不中斷雙城論壇，蔣萬安若要親自參與雙城論壇，不需管家庭因素，而是代表台北市以市長身份，和家庭沒有半毛錢，該去就該前往。而蔣萬安和賴清德對於兩岸交流有無一樣或不一樣的主張？

蔣萬安回覆，立場非常清楚，堅定捍衛中華民國主權，守護台灣民主自由法治。但不清楚賴清德立場，賴2014年曾經到過上海，到復旦大學演講時提及自己是台獨主義者，2017年後擔任行政院長則稱是「務實的台獨工作者」，日前又說，台灣是主權獨立的國家，不用再宣布獨立，賴清德的立場要自己清楚對外表述。