新竹一名鍾姓男子去年前往新竹一間酒吧消費，醉後竟對酒吧服務小姐A毛手毛腳，先是把頭靠在A女肩膀上，隨後解開A女上衣鈕扣還強脫內褲，舔下體得逞。新竹地院審結，依強制性交未遂罪，判鍾男有期徒刑1年8月。可上訴。

判決書指出，鍾姓男子2022年4月20日凌晨間前往新竹市一間酒吧消費，見包廂內僅剩下他與酒吧服務小姐A，竟動色念，先是佯裝想睡覺靠在A女肩膀上，接著伸手嘗試解開A女上衣釦子遭拒，下秒又強行拉開A女的外褲及內褲，稱「我就用一下，我不要進去」，舔舐其下體得逞，案經A女趁隙取得手機對外求助，鍾男擔憂事跡敗露才緊急逃離現場，全案因而曝光。

對此，鍾男接受偵訊時矢口否認做出強制性交行為，稱自己當時什麼都沒做，當天A女確實有進入包廂，但他喝完2至3杯酒後就搭計程車離去了，2人毫無肢體接觸。

新竹地院審理時，法官勘驗A女證詞，發現A女說與鍾男獨處時，遭到解開上衣釦子及脫褲子的情節前後一致，每次接受訊問時均流暢的接續回答當時的情境，認為若非親身經歷，很難如此清晰描述事發過程，再加上A女下體驗出的男性染色體與鍾男的吻合等情狀，勘認鍾男犯行，酌情後依強制性交未遂罪，判處鍾男有期徒刑1年8月。可上訴。