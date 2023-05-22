清水高中今年有4位錄取空軍軍官學校，其中蔡郭鴻（左）如願錄取飛行生。（陳淑娥攝）

台中市立清水高中今年有4位錄取空軍軍官學校，其中蔡郭鴻因家住清泉崗機場附近，飛機引擎聲是喚醒他起床的鬧鐘，許多鄰居更在機場上班，長期耳濡目染下，他在心中默默在種下「考上飛官」種子，果然皇天不負苦心人，終於如願錄取飛行生。

清水高中校長蕭建華表示，學校歷年皆與國防部國防培訓班簽約，協助同學認識軍校生活及軍旅生涯發展，為同學提供軍校升學全方位指引，近年來錄取軍校每年總數皆達十餘人，證明學校國防教育有著系統性的規畫，教官同仁皆盡力輔導同學考取心目中理想校系。

軍事學校正期班甄選放榜，清水高中計6位同學上榜，有4位同學錄取空軍軍官學校，對嚮往翱翔天際的他們來說，離目標又更近一步，他們不約而同表示，將堅定信念，勇敢圓夢。

錄取飛行生的蔡郭鴻家住清泉崗機場附近，地點位於飛機航道下方，每天都可見飛機從空中掠過，飛機引擎聲甚至成為喚醒他起床的鬧鐘，還有許多鄰居在機場上班或擔任地勤人員，在耳濡目染下，默默在心中種下一顆「我一定要考上飛官」種子。

蔡郭鴻樂愛挑戰遊樂園最刺激的遊樂設施，喜歡由高空俯瞰地面的感覺，他表示，飛行是他的夢想，未來將持續秉持信念，勇於接受軍旅生活的各項挑戰，讓自己無悔，為自己的人生負責。

高中三年皆同班的陳思妤和劉浩哲一同錄取空軍官校一般生，他們從高一就相約立下考取空軍目標，預計進入軍校後繼續努力朝飛行生目標邁進。其中陳思妤的伯父也是空軍退伍，服役期間在清泉崗機場擔任機工長。

陳思妤小時候常聽伯父提到飛機的機械維護，在他提點指引下，讓她對戰機構造有一定孰悉，從小的夢想就是開戰機翱翔天空；高三時，伯父鼓勵她報考空軍官校，讓她更確立擔任飛行員的目標，於是她在準備課業之餘，每日固定利用時間跑步或快走，鍛鍊體能。

學校教官室主任教官楊英世勉勵同學，未來4年軍校生活最重要的是把身體顧好，晚上早點就寢，保護視力，不要經常看3C產品，其同學以開飛機為目標，自律心與自制力要比一般人更強，現今台灣戰機駕駛員短缺，若保持良好體能與視力，未來很有機會經由選拔，加入飛行員的行列。校安老師黃家進也從空軍官校畢業，更操作過戰鬥機，特別以大學長過來人的身分祝福同學，希望未來大家都有機會經過篩選，進入飛官陣容。