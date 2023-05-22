屏東超商也現「浩克」？ 男持利剪刺店員滿臉血 詭笑後逃逸 11:152023/05/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上午車城超商出現男子持利剪傷店員，目前已恢復營業。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市28歲朱姓男子20日上午在中壢長沙路某超商內，裸上身情緒 失控吼叫，肌肉發達、脾氣暴躁模樣宛如「綠巨人浩克」。屏東車城鄉一處超商22日竟也發生民眾持利剪朝店員攻擊案件，造成現場血跡斑斑，警方正積極緝凶。 目擊者指出，當時要進超商購物，看見男子手持利剪，突然無端攻擊店員，一度還揮拳狂毆，彷彿失去理智，造成店員滿臉鮮血，接著又踹門離開，甚至傳出狂笑聲音，行徑非常詭異。 目前超商已經恢復營業，店員則無生命危險，警方正循線追緝行兇男子 #超商 #浩克 #屏東 #車城 #攻擊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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