桃園市28歲朱姓男子20日上午在中壢長沙路某超商內，裸上身情緒 失控吼叫，肌肉發達、脾氣暴躁模樣宛如「綠巨人浩克」。屏東車城鄉一處超商22日竟也發生民眾持利剪朝店員攻擊案件，造成現場血跡斑斑，警方正積極緝凶。

目擊者指出，當時要進超商購物，看見男子手持利剪，突然無端攻擊店員，一度還揮拳狂毆，彷彿失去理智，造成店員滿臉鮮血，接著又踹門離開，甚至傳出狂笑聲音，行徑非常詭異。

目前超商已經恢復營業，店員則無生命危險，警方正循線追緝行兇男子