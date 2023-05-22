有些人天生有一套自己的儲蓄理財方式，但有的人只要一拿到錢就會大手大腳花掉，需要透過一些方式才能存到錢財，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、虎、兔建議想出完善的理財規劃方式，並在旁人督促下進行，才能讓自己存摺數目增加。

▍生肖豬

生肖豬容易對自己寬容，當身邊朋友吃喝玩樂，很難抵抗住誘惑，縱使內心有些罪惡，但很快就會說服自己，等到錢包見底時，才想起自己又要吃土，建議做好理財規劃，並且把錢財放入定存中，來控制消費，讓自己存摺數目增加。

▍生肖虎

生肖虎喜歡及時行樂，認為辛苦工作就是要花錢好好慰勞自己，所以時常在不知不覺中把儲蓄花光。而他們若要存錢，需旁人利用嚴格方式對待，可把錢財交給親朋好友保管，並督促他們養成每日記帳習慣，才能守住錢財。

▍生肖兔

生肖兔有強烈的物質慾望，當看到時尚流行的物品時，會開啟購物模式不停的買，等到心理滿足後才發現已超出花費，而這樣的無限循環，讓他們難以存到錢財，建議準備一個撲滿，平時有餘錢就隨手往裡頭丟，存到一段時間後，在家人監督下去銀行做定存。