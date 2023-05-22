國泰金每月初定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受，俗稱「國泰庶民指標」，本月共回收1萬7,605份有效問卷。

據國泰金公布的5月最新調查，因5月調查期間市場對美國銀行業緊張程度升溫，國際主要股市區間震盪，導致台股投資人交易謹慎，民眾對於台股的樂觀指數走降至1.2，風險偏好指數則維持在8.6，與4月份相當。

另上市櫃企業多數將集中於第二季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。據調查，5月有34.3％民眾有意願參與除權息，與去年5月相比，調查增加0.9個百分點，34.2％的民眾意願不高或沒意願參與，相對去年5月調查增加0.2個百分點，另有31.5％民眾無意見。

每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票、基金資產，換現繳稅或節稅的需求。調查顯示，民眾在報稅季前可能出脫股票的看法較去年略低，有61.6％的民眾不打算在報稅季前出脫股票基金，相對去年5月調查增加3.5個百分點，而14.4%民眾會出脫股票基金，相對去年5月調查減少1.4個百分點，24％則無意見。