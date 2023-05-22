國泰金每月初定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受，俗稱「國泰庶民指標」，本月共回收1萬7,605份有效問卷。
據國泰金公布的5月最新調查，因5月調查期間市場對美國銀行業緊張程度升溫，國際主要股市區間震盪，導致台股投資人交易謹慎，民眾對於台股的樂觀指數走降至1.2，風險偏好指數則維持在8.6，與4月份相當。
另上市櫃企業多數將集中於第二季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。據調查，5月有34.3％民眾有意願參與除權息，與去年5月相比，調查增加0.9個百分點，34.2％的民眾意願不高或沒意願參與，相對去年5月調查增加0.2個百分點，另有31.5％民眾無意見。
每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票、基金資產，換現繳稅或節稅的需求。調查顯示，民眾在報稅季前可能出脫股票的看法較去年略低，有61.6％的民眾不打算在報稅季前出脫股票基金，相對去年5月調查增加3.5個百分點，而14.4%民眾會出脫股票基金，相對去年5月調查減少1.4個百分點，24％則無意見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。