此次環保署贊助的「包裝減量設計贊助特別獎」獎項，評分標準包含單一材質、包裝層數是否過度、可完全回收使用循環回收材料、設計增加原箱直接出貨的可能性、循環使用概念的融入等，邀請產、官、學、研不同領域之評審團，由4大類別產品設計、傳達設計、包裝設計及循環設計共2,303件作品中選出30件入圍，再依產品包裝減量、循環利用原則決審出3件得獎作品，分別為傳達設計類-台南應用科技大學「氣流進行式」、包裝設計類（特別獎）-樹德科技大學「製然生態課」及循環設計類-大同大學「循環箱」（詳細設計理念及介紹如附件），得獎作品每件可獲得新臺幣5萬元獎金，獲獎作品如有與企業媒合成功，還可以再獲得5萬元的加碼獎勵金。

環保署表示，此次得獎的作品除了美觀、實用以外，最重要的是導入了環保理念的設計，歡迎有企業能夠踴躍採用，能將環保設計落實於產業，更呼籲各界一同響應包裝減量，從設計生產源頭開始減量，鼓勵消費者在選購商品時，可挑選包裝材質種類單一、使用可回收包裝材料之產品，一起減少不必要的浪費，落實綠色消費。