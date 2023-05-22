大陸官方稱美國半導體公司美光（Micron）的產品未通過網路安全審查，相關企業應停止採購美光產品。外媒指出，此舉可能影響運輸、金融等產業。分析師則認為，美光在大陸的主要客戶是製造智慧型手機與電腦等消費性電子產品的企業，而非基礎設施供應商，「影響相當有限」。

大陸網信辦21日發布消息稱，美光的產品「存在較嚴重網路安全問題隱患」，對大陸的關鍵訊息基礎設施供應鏈構成重大風險、影響國家安全，因此網路安全審查未通過，相關企業應停止採購美光產品。網信辦表示，審查美光是「維護國家安全的必要措施」，並稱外國企業「只要遵守中國法律法規要求」，都歡迎進入中國大陸市場。

德國之音22日報導稱，該辦公室並沒有公布其發現的具體國安風險為何，也未提及哪些美光產品將受影響。美光公司表示，已收到審查結果通知，目前正在評估並考慮下一步。被問及是否將對此提出異議，美光發言人回應，「我們期盼繼續與中國政府討論此事」。

路透報導指出，隨著美中晶片科技戰升級，大陸網信辦此舉可能影響運輸、金融等產業。根據大陸國務院2021年8月發布的定義，「關鍵訊息基礎設施」涉及能源、交通、水利、金融等領域。

根據美光的數據，該公司去年308億美元的營收約有10％來自大陸。不過，法新社引述分析師說法稱，美光在大陸的銷售很大一部分是賣給非大陸廠商，目前並不清楚大陸網信辦的決定是否影響外國企業。

投資諮詢公司傑富瑞（Jefferies）的分析師認為，此事對美光的影響相當有限，因為它在大陸的主要客戶是製造智慧型手機與電腦等消費性電子的企業，而非基礎設施供應商。「美光的動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND閃存晶片產品，比較少用在伺服器上，因此我們認為該公司在大陸大部分收入不是來自電信公司和政府」。

美光生產DRAM和NAND閃存晶片，與韓國的三星電子、SK海力士以及日本東芝旗下的鎧俠公司有競爭關係。

著有《晶片戰爭》一書的美國塔夫茨大學（Tufts University）教授米勒（Christopher Miller）認為，大陸網信辦宣布此一決定的時機很重要，也就是七大工業國集團（G7）領袖在日本舉行峰會之際。路透引述米勒說法稱，「中國選在G7峰會的時候......報復美國的晶片大廠，這不是巧合」。

美國總統拜登21日表示，G7各國都贊同對華關係要「去風險化」，且應該是「多樣化」的。各國還達成協議，將建立一個反制「經濟脅迫」的倡議機制。米勒表示，針對這方面的努力，美光事件對G7而言可能會是初步考驗。