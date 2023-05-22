台北陶藝獎第2屆技藝創新獎「首獎」得主鄭永國，創作路線隨著累積豐富的經驗，不斷突破！近期靈感來自蜂巢創作「六角柱」系列。（陶博館提供）

鶯歌陶瓷博物館推出「陶之饗宴」免費系列講座，首場邀請獲台北陶藝獎2001、2003年「首獎」的陶藝家陳啟南、鄭永國，27日下午2時到5時分享多彩多姿的陶藝生涯故事及創作技巧，引領大家進入陶藝天地。

陶博館館長張啟文表示，「台灣陶藝獎」於1999年首創時命名為「台北陶藝獎」，一直以來都是台灣陶藝競賽的最高殿堂！累積無數堅持創作的優秀陶藝家，為台灣陶藝文化樹立優質典範。陶藝創作的挑戰跨度大，在掌握與表現材質、梳理構思與塑型、裝飾與燒製作品、傳遞創作信息等面向，創作者多所琢磨。

陶博館陶瓷學院特別藉助歷屆得獎者，除了本身創作，也負有投身傳遞專業創作技藝與交流的熱忱，推出「陶之饗宴」專題講座，邀請陶藝先進分享創作的心路歷程及技巧，歡迎想要了解專業職人艱苦奮鬥做陶秘辛的民眾報名參加。

自電子業三進三出的陳啟南是台北陶藝獎第2屆主題設計獎、第3屆創新獎的「首獎」得主。從國立中央大學電機系畢業後，一邊在電子業工作，一邊隨秦華老師習陶，對陶藝產生瘋狂的癡迷，始終難以忘懷陶藝帶給他的吸引力。決心辭去工作，全心投入陶藝創作，勇敢追夢！

陳啟南創作靈感多數受大自然啟發，光影、色澤等自然界現象，都是他取之不竭的創意寶藏。他的創作不採絢彩釉色，風格貼近自然且樸實，作品包括茶具、花器、香器、茶壺等實用類器物以及陶塑類。這次以「陶與生活」為題，娓娓分訴堅持做自己喜愛的陶藝種種生活感悟。

台北陶藝獎第2屆技藝創新獎「首獎」得主鄭永國，原認為自己會因國立台灣大學考古人類學系的求學背景走上考古之路，卻因為愛喝茶，加上在考古田野時接觸史前陶的感動，決心學陶，朝陶藝之路發展至今。

不是美術科班出身的他，將喜愛園藝的生活涵養及考古人類學的探究訓練，反映在創作之中。創作路線隨著累積豐富的經驗，不斷突破！早期創作拉坯成形「瓶罐」系列，再挑戰泥板創作令人驚豔的「蕉葉構成」系列，近期靈感來自蜂巢創作「六角柱」系列，多年來做陶熱情未減，此次講座將和大家分享「我40年的陶藝旅程」。

陶博館表示，更多的詳細資訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum/查詢。