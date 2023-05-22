台北市長蔣萬安競選時提出中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等3前提，才辦雙城論壇。由於蔣萬安今答詢時強調，北市府遵照對等、尊嚴、友善、互惠原則舉辦雙城論壇，台北市議員何孟樺多次與蔣發生口角衝突，質疑蔣萬安被背棄選前承諾。蔣萬安則反嗆，陸委會上周才讚賞雙城論壇，甚至願意提供協助，「議員你要公開打臉陸委會嗎？」

蔣萬安今赴台北市議會針對「雙城論壇辦理情形與效益」專案報告，強調舉辦雙城論壇秉持對等、尊嚴、友善和互惠的原則，分享2市發展經驗，尋求城市合作機會、增進雙方市民福祉，且遵循中央現行兩岸事務相關法令及政策。

何孟樺詢問，蔣萬安選前稱共機不擾台才辦雙城論壇是否有效？蔣萬安表示，北市府在對等、尊嚴、友善、互惠原則下舉辦雙城論壇，也會遵守《憲法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，並依照中央規範提出申請。

面對何質疑蔣萬安背棄選前承諾，蔣表示，副總統、民進黨總統參選人賴清德上周公開表示欲透過合作，促進兩岸之間的了解、理解、諒解與和解，並在政大稱台灣不要放棄跟中國合作交流的機會，所以不論外在如何變化，中央政府都主張跟對岸進行交流合作。

何孟樺要求時間暫停，認為蔣萬安講廢話、反質詢，不尊重議會，並開酸新北市有「猴猴做代誌」，台北市有「講講講廢話」，蔣根本背棄選民承諾。蔣萬安則反問，「我哪一句話是反質詢？」強調自己是在回答問題，也在落實承諾，創造有利條件舉辦雙城論壇。

眼見雙方多次口角衝突，台北市議會副議長葉林傳兩度暫停質詢，請雙方好好問答。何孟樺轉而詢問，北市府過去在雙城論壇多次被中國吃豆腐，蔣萬安如何防範？

蔣萬安表示，陸委會上周公開稱肯定雙城論壇，也樂見論壇市政進行交流，甚至願意提供適當協助，並舉台北燈節例子，質疑何孟樺「要公開打臉陸委會嗎？」

何孟樺強調，這裡是台北市議會，她在詢問的是蔣萬安對雙城論壇態度，不是在問中央，要如何在雙城論壇中防範被中國吃豆腐，是北市府必須處理的問題，批蔣的答覆是在逃避。

蔣萬安表示，他是在理性溝通、沒有逃避，也有好好地報告陸委會立場。