國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，日前均表示若當選將赴立法院進行國情報告，但現任副總統、民進黨總統參選人賴清德卻稱國情報告後接受質詢，有違憲政制度。對此，國民黨立委曾銘宗今（22）日在立法院質詢相關議題，法務部次長黃謀信及司法院秘書長林輝煌只能重覆念條文，未做出詳細回答。

曾銘宗今日在立院司法及法制委員會質詢時，首先提到賴清德稱做國情報告違憲一事，他指出根據憲法增修條文第4條，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，立法院職權行使法也有相關內容，因此詢問是否如賴清德所說涉及違憲。

黃謀信首先表示，憲法訴訟屬於大法官職權，無法僭越大法官進行解釋是否違憲，不過曾銘宗質疑，雖然自己的法學素養不好，但還是看得懂國字，黃則說「按照增修條文規定，確實是得聽取沒有錯」。

林輝煌則指出，憲法增修條文確實有相關規定，但該規定有無違憲，可以成為憲法法庭的審查標的，但必須合法申請，曾銘宗同樣自嘲法學素養很差，希望對方解釋為何會違憲，林則說不敢僭越憲法法庭的事務，「我連大法官候選人都不是，所以不要問我啦」。

對於林輝煌拒答，曾銘宗當場表達抗議，作勢把口罩戴起來，稱要把剩下的時間消耗光，讓林急忙喊「不要這樣啦」，並當場跟黃謀信一樣把條文內容念出後說「這樣可以原諒我了吧？」

曾銘宗強調，這是在論證國家大事，法律的條文就是這樣寫，「是他（賴清德）中文不好還是我中文不好？」還質疑是否應該要把條文拿給賴清德看？林輝煌則說，「你原諒我，我再唸一遍條文好不好」，隨即又再復誦一次條文。