天氣漸熱，讓人忍不住大啖冰飲，但有時一吃冰就讓人牙齒一陣酸痛，牙醫師表示，牙齒敏感是因琺瑯質遭到破壞，導致牙齒內部神經容易接觸到冰、熱等外界刺激，引發牙齒不適。民眾應避開酸性、冰硬的食物，此外，要避開不容易被察覺會酸蝕牙齒的碳酸飲料，以免牙敏感上身。

牙醫師劉馥萱在其臉書表示，人的牙齒有琺瑯質保護，牙齒敏感的原因是因琺瑯質遭到破壞，使得牙本質暴露，讓牙齒內部神經容易接觸到外界刺激，例如冰、熱、震動、氣流、摩擦，都可能引起牙齒酸軟不適。

她表示，牙齒酸蝕的初期，牙齒可能偶爾局部酸痛，對冷、熱食物會有劇痛感，若不理，最後會演變成牙本質和牙髓神經暴露、引致牙齒敏感。民眾要避開4類會引發牙敏感的食物，分別為橘子、冰塊、甘蔗等硬物、汽水等碳酸類飲料。

1. 橘子：柑橘類水果較酸，酸性食物易破壞琺瑯質，造成牙敏感，因此吃完後漱口可保護琺瑯質。

2. 冰塊：冰的食物容易讓牙齒敏感，尤其是直接咬冰塊、冰棒等又冰又硬的食物，對牙齒傷害非常大。

3. 肋排（骨頭）、甘蔗：啃骨頭、吃甘蔗等較硬的食物，易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂，使牙齒受損。

4. 汽水、啤酒：汽水、酒精等有碳酸的飲料，容易傷害琺瑯質，並使口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。

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