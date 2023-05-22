42歲女星安以軒和51歲德晉集團主席陳榮煉結婚6年，育有1子1女，去年初驚傳陳榮煉涉嫌非法經營賭場被逮，共有83條罪名的他，今年4月一審遭澳門初級法院判以14年有期徒刑，消息傳出後，外界相當關心安以軒的近況，一直神隱的她，昨（21日）微博流出一段她出席活動的影片，被形容舉手投足似乎變得不自信。

有陸媒曝光一段安以軒近日出席活動的影片，只見她穿整身白、腳踩馬靴，頭髮盤起來，身材依舊纖瘦、皮膚依舊白皙，滿滿少女氣質狀態超好，外在狀態上看起來沒怎麼受影響，但舉手投足中看起來有些不自信，眼神有點飄忽、也沒那麼堅定。

事實上，陳榮煉出事後，安以軒一直神隱，所幸她的人緣相當好，在演藝圈還有一群「安氏企業姊妹淘」劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、廖語晴，一票人當時也有出席安以軒的大婚之日。

好姊妹夏于喬則在4月底出席活動時受訪表示一直都與安以軒有聯絡，但不透露她目前行蹤，談及安以軒近況，夏于喬表示：「一定會受影響啊，但她現在就是努力地要好好過日子，希望外界給她一點個人空間」，她強調，「好朋友們一直都會在」。