民進黨立委陳歐珀。（楊亞璇攝）

【全程字幕】鞠躬致歉稱政治追殺 陳歐珀：退選是捍衛清白的開始 @ChinaTimes ​

民進黨立委陳歐珀近期遭爆料捲入im.B詐騙案風波，21日晚間在臉書宣布退出2024宜蘭立委選舉。他22日上午在立法院發表聲明，稱政治的追殺及含沙射影，已經對他進行人格摧毀，強調退選是他捍衛清白的開始，但對於對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚，並鞠躬致歉。

陳歐珀指出，「政治的追殺及含沙射影，已經對我進行人格的摧毀，為了捍衛清白及顧全政治大局，我在此正式宣佈退出2024宜蘭立委選舉，讓黨更有空間對宜蘭重新來布局。」

陳歐珀說，他自認沒有對不起從政之路上的前輩、支持者以及家人朋友，他對詐騙的行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入的這件事情，對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚，在此再次深深一鞠躬跟大家致歉。語畢，陳歐珀鞠躬數秒。

陳歐珀接著說，有人問他，為什麼這麼快就要退出這場選舉，跟大家誠實報告，「退出此次的選舉，是我捍衛清白的開始」，因為政治是一時的，做人是一世的，「我的清白無價，也將誓死捍衛。」

他表示，這個決定對他家人、個人都非常承重，他比任何人都盼望真相能夠早日水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，在此呼籲相關人士都應該全力配合檢調調查，讓所有受害者都能夠得到公平正義，謝謝大家。