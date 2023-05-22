新北市板橋區溪北公園地下停車場示意圖。圖/新北市政府

新北市長侯友宜今天上午主持板橋區溪北公園地下停車場開工動土典禮，侯友宜表示，儘管受到疫情缺工和國際原物料飆漲影響，但市府團隊打拚市政建設從未停歇，中和區佳和公園、新店區綠湖公園地下停車場已於今年上半年完工啟用，後續板橋區五權公園、土城區新北高工、新莊區捷運幸福站及中和區錦和運動公園等4座停車場也將於今年年底前陸續完工，共計可提供1855個汽車停車位、1758個機車停車位，紓解民眾停車需求。

板橋溪北公園將興建地下2層停車場，總工程經費6.86億元，包含中央補助1.53億元、市府負擔5.33億元，規劃280個汽車格、50個機車格；停車場上方還規劃圓形舞台廣場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，營造休憩空間，預計114年3月完工、7月啟用。

新北市交通局長鍾鳴時指出，新北市積極爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，板橋區有溪北公園、忠孝公園和信義國小等3座地下停車場獲前瞻計畫補助，惟受到國際原物料飆漲、缺工缺料等影響，致工程招標不順，市府仍加速推動，其中溪北公園、忠孝公園地下停車場經多次流標終於標出，已分別在今年3月和5月初進行架設圍籬、移植樹木與整地等前置工程；板橋區信義國小地下停車場案則預計6月開標。

不只如此，鍾鳴時表示，三重區興華公園及信義公園也分別在今年5月、6月開標，力求年底前完成工程發包，全力持續推動停車場建設。

交通局強調，新北市積極規劃停車空間，打造全智慧化停車場，5年內已完成金山立體停車場和新莊運動公園、中和佳和公園、新店綠湖公園等18座立體停車場，共計提供6357格汽車停車位及1677格機車停車位，後續仍將全力以赴，提供市民朋友更優質的停車服務。