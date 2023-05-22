老師是學生成就的幕後推手，但總是功成不居！新北市今年拍攝「師尚焦點」系列影片，於教育局Youtube頻道播出，讓12位在教育領域重要推手走到幕前分享心路歷程，今舉辦首映記者會，教育局長張明文表示，老師是培育下一代人才的重要推手，也是孩子人格發展的重要榜樣，在這些老師的故事中，看到他們都有明確的教育理念以及堅定的職志。

今記者會現場首播瑞芳高工主任陳克堅推動技職教育影片，陳克堅長年致力推動技職教育，結合公私資源及產學實作，讓孩子進行多元的職業試探。後續將每月推出「師尚焦點」人物影片，讓新北好師的故事讓更多人了解老師們的努力及用心，也鼓勵現場教師繼續堅持崗位，莫忘初衷，持續用教育愛陪伴孩子學習成長！

教育局指出，「師尚焦點」系列影片，記錄新北12位好師在各個教育領域上努力奉獻的心路歷程及教育理念。包含獲全國技藝教育績優人員的瑞芳高工主任陳克堅、樟樹實中組長羅尹舒；獲師鐸獎的瑞芳高工組長趙雅靜、福和國中老師施妙旻、五華國小老師杜筱梅、板橋高中老師楊幸鈞。

獲全國體育績優人員的光復高中主任陳弘振、新興國小老師陳嘉琪；獲友善校園獎特殊貢獻獎的豐珠中學退休校長陳紅蓮、友善校園獎導師獎的溪洲國小老師吳美慧；獲藝術教育貢獻獎的鶯歌工商主任蕭正一，以及獲社會教育貢獻獎的安坑國小主任吳錫源。

教育局表示，近年因為疫情影響，第一線教師除了教學工作外，也為了孩子的健康安全而奔走、努力，相當辛勞。希望透過「師尚焦點」系列影片，喚起學生感謝老師的心，也提倡尊師重道的社會風氣。