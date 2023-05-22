大陸國家金融監督管理總局（下簡稱金監總局）日前召開償付能力監管委員會工作會議，分析整體保險業、重點公司的償付能力和風險狀況，以及2023年第一季保險公司風險綜合評級結果。2023年第一季，大陸保險業發展好於預期，實現原保險保費收入1.95兆元（人民幣，下同），年增9.2％。同時，償付能力充足率降幅明顯收窄。

2023年第一季末，納入會議審議的185家保險公司平均綜合償付能力充足率為190.3％，平均核心償付能力充足率為125.7％；實際資本為4.7兆元，最低資本要求為2.47兆元。

財產險公司、人身險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分別為227.1％、180.9％和277.7％；平均核心償付能力充足率分別為196.6％、109.7％和240.9％。53家保險公司風險綜合評級被評為A類，105家被評為B類，16家被評為C類，11家被評為D類，風險綜合評級保持穩定。

會議指出，金監總局持續加強和完善保險監管，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。2023年第一季，保險業發展好於預期，實現原保險保費收入1.95兆元，年增9.2％。第一季保險資金年化綜合投資收益率為5.24％，呈現回升向好態勢。償付能力充足率降幅明顯收窄，保持在合理區間。

會議強調，金監總局聚焦防範化解金融風險、服務實體經濟和人民群眾、深化金融改革等重點問題，大興調查研究之風；切實保障保險業數據安全，持續加強償付能力監管，確保保險業安全穩健高效運行。