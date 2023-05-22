民進黨立委陳歐珀昨晚宣布退選，後續提名事宜，將交由民進黨2024大選提名策略小組討論，國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧認為，陳歐珀退選對國民黨在宜蘭縣選情不一定好，但也要看綠營推誰上陣。目前被點名的有前農委會主委林聰賢、前宜蘭市長江聰淵、前副縣長黃適超，以及民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇等人。

綠營人士指出，陳歐珀在這個爭議點退選是明智之舉，不能因為接連被爆料甚至弊案纏身，影響到全國大選，陳是否跟詐騙集團往來過甚，檢調調查會還他公道，讓真相大白，陳歐珀此時退選，也為自己未來保留東山再起的契機。

陳鴻禧指出，陳歐珀本來就有爭議，陳繼續參選立委對國民黨來說比較好選，不愁沒有打陳歐珀的材料，陳退選後，不論民進黨推誰出來，總是新氣象，一定比陳歐珀好。

目前黨內被點名參選的人不少，但尚未有人表態參選，前代理縣長陳金德負責總統大選全國後援會組織，地方認為陳金德不會參選；江聰淵在宜蘭縣長敗選，也接任新職務，參選機率不大。

黃適超實力堅強，過去也曾和陳歐珀競爭立委初選，但黃並未鬆口參選；另有不少人認為議會黨團總召陳俊宇屬正國會系統，也有可能接替陳歐珀參選；黨內新世代中，也有人看好冬山鄉長林峻輔參選。