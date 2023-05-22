Far as I’m concerned: Joe Veleno should be done for the Worlds. pic.twitter.com/n5vyzNtqxu — Scott Wheeler (@scottcwheeler) May 20, 2023

加拿大中鋒瓦雷諾（Joe Veleno）在世界冰球錦標賽做出沒品行為，他與瑞士右鋒尼德瑞特（Nino Niederreiter）在圍牆邊爭球的時候，居然伸腳用冰刀踩在對方的小腿上。主播難以置信地大呼：「天哪，骯髒得無法形容了，令人震驚的可怕，他很幸運對手只有那樣的反應。」

踩人之後瓦雷諾仍然和尼德瑞特糾纏不休，兩人不斷推擠，最後瓦雷諾被推倒在地，尼德瑞特遭判犯規。賽後國際冰球總會（IIHF）下令把瓦雷諾禁賽5場，也就是他剩餘比賽都告吹了，即使加拿大闖進冠軍賽他也不能打。

國際冰球總會指出，瓦雷諾違反了「球員守則49」，禁止以冰鞋做出踢球或踢人的動作。冰球是需要激烈碰撞的球類運動，用球桿鎖住對手也是常見的骯髒行為。瑞典職業球員卡爾松（Erik Karlsson）曾在NHL比賽時被對手庫克（Matt Cooke）以冰刀踩在左後腿，手術後差點導致生涯報銷。

瓦雷諾發出道歉聲明：「我因為自己在對戰瑞士的行為遭到IIHF禁賽5場，我接受懲罰並向大家道歉。」他是美國NHL底特律紅翼隊的職業球員，也是加拿大的第2得分手。加拿大球隊聲明接受處分。瓦雷諾2019年對戰俄國隊時也因為頭槌對手遭到禁賽1場。