聯寶旗下無線充電業務方面，除東莞廠無線充電生產產線3月步入量產，歐洲地區代理商與歐洲無線充電品牌客戶業務增加訂單，有助無線充電業務出貨表現。除此之外，今年無線充電聯盟（WPC）發表新一代國際通用的無線充電標準Qi2，將磁吸無線充電納入規範，較目前Qi標準有更高速率、安全與效率等特性，將能滿足更多裝置無線快充功能，並宣布於今年底歐美傳統銷售節慶旺季，將有Qi2標準無線充電產品上市並未來逐步取代Qi無線充電標準，聯寶亦持續規畫進行無線充電相關產品取得Qi2認證。

因應網通設備小型化、高功率密度發展，聯寶PoE電源類磁性元件產品研發設計朝向平板變壓器開發，且已完善PoE+電源類變壓器產品開發，單一連接埠最大輸出功率較原有15瓦提高至30瓦，並進行客戶認證，PoE+支持可傾斜或縮放的更複雜的監控攝像頭等設備，隨著新產品量產，希望在消費性電子產業庫存去化後，帶來新的動能。