潤泰材今日股東會中承認民國111年度財務報表，民國111年全年合併營收為新台幣42億4,918萬元，歸屬於母公司業主淨利為新台幣3,811萬元，每股盈餘0.25元。會中通過以資本公積配發現金每股0.23元。

潤泰材強調，今年度持續專注水泥業經營，持續以高品質，穩定客戶向心力為目標；預拌泥作砂漿(美特耐)除持續強化行銷拓展品牌知名度、提昇認同度外，更將針對特殊功能性的砂漿產品，以更貼近市場需求性的銷售模式，快速導入市場，將維持持續成長。

此外，配合政府非核家園以及綠能發展政策，離岸風力發電為未來台灣主要的再生能源電力來源之一。潤泰材開發離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799已通過DNV(立恩威國際驗證股份有限公司)產品認證，同時風力發電相關產品如水平鑽掘工法(HDD)套管內灌注導熱泥漿亦已開發完成，並持續對獲利有正向貢獻。

潤泰材指出，進一步開發SILO筒倉系統的離岸風電灌漿材ShifuGrout U769，目前正進行DNV的認證中，預計112年將可取得產品認證，同時亦積極於風電市場推廣公司產品並進行上中下游拜訪，提升公司及產品能見度。

潤泰材水下灌漿材在經濟部110年12月公佈「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」列為加分項目產品，以鼓勵具產業潛力價值之風力產業上下游供應鏈發展，因此在綠能政策國產化加持下，預期對公司未來營收及獲利將會有機會進一步貢獻。