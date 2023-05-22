玩美移動的虛擬試妝科技服務運用台灣工程師開發的先進AI、AR技術，精準偵測使用者臉部特徵，提供最準確的虛擬色彩及質地，使用者打開手機鏡頭即可獲得快速、擬真的線上試妝體驗，此技術目前在全球五大洲的主流電商平台皆被廣泛使用。momo購物網也將正式導入這項服務，帶給消費者更多元、有趣的彩妝網購體驗。

momo購物網將首先推出ESTEE LAUDER雅詩蘭黛品牌旗下商品的虛擬試妝服務，首波主打超過40款的唇膏、唇釉、粉底、遮瑕等商品，接下來亦預計持續增加更多品項。消費者只要使用自己的手機或手持裝置，打開鏡頭或套用照片，即可線上虛擬試用多款彩妝品，不僅能隨時隨地享受截然不同的線上購物樂趣，亦能降低網購的不確定性，先試再買，增強消費者購買信心。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，藉由線上虛擬試妝，消費者能在網購過程享受更便利、有趣的互動形式，並增強對產品的信心，共同創造品牌與顧客雙贏的消費體驗。