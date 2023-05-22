回顧上周盤價，國際鐵礦砂持穩，國內廢鋼、鋼筋基價持續平盤。型鋼產品基價亦再度平盤。

本周廢鋼、鋼筋盤價三度持平，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，本周報價每公噸從355美元升至365美元，雖然土耳其近期需求疲弱，但上周傳出銷售捷報，帶動鋼廠積極採購廢鋼，加上賣方成本支撐價格持穩小漲，美廢本周報價每公噸上漲10美元；而韓國上周進場放量採購日廢，也帶動日廢價格每公噸小漲5美元，日本2H廢鋼本周從每公噸365美元轉升至370美元。

鋼廠減產保價，上周大陸鋼價弱勢反彈不再破底，鐵礦砂反彈向上，澳洲鐵礦砂自每公噸102.55美元力漲至107.75美元，不過後勢反彈力道，端看需求是否穩定成長，仍有待觀察。