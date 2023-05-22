電動車數量逐年攀升，但全國有4起大樓住戶私設充電樁挨告且全敗訴。高市議員郭建盟今（22）日質詢時指出，中央能源局發布的Q＆A內容過於淡化「違法」行為，要求高市工務局函示中央修正其解釋。工務局長楊欽富允諾，將建議中央講清楚，而目前也正修法，鼓勵大樓與車主好好協調。

郭建盟指出，政府獎勵政策下，電動車數量逐年增加，但衝突逐漸浮現，大部分情況，住戶未經管理委員會同意，也未向台電申請，便私自雇人在自家電表後端牽電裝設充電樁，引發其他住戶擔憂用電量不足或電力供應安全的疑慮。

郭建盟指出，依全國各級法院民事庭的訴訟案件查詢，涉及大樓住戶私設充電樁的民事訴訟案件共有4宗，皆由管理委員會提告。法院根據《公寓大廈管理條例》第6條等規定，裁定車主敗訴，除需拆除設備恢復原狀，還需負擔訴訟費用，這對被告車主無疑是雙重打擊，傷了荷包，也損害與住戶關係。

郭建盟追查發現，這主要源於電動車業者提供「表後私接」安裝充電樁的誤導資訊，理由是大部分管委會因費用問題不會同意，以及經濟部能源局發布的《社區電動車充電設備設置Q＆A》內容，過於淡化「違法」行為，引導車主誤判。

郭建盟進一步說明，能源局Q＆A對於安裝充電樁的說明含糊其詞，並未明確指出「安裝充電樁需經區權會、管理委員會同意」，而討論充電設備拉線經公共範圍使用權的合法性時，也含糊稱「較有爭議」，卻未提及相關法規，讓車主誤以為未經管理委員會同意的「表後接線」行為只是「有爭議」而非「違法」。

因此，郭建盟要求工務局長楊欽富製作1份適合高雄的電動車充電樁安裝Q＆A指南給電動車車主、管委會、車商等，同時函示中央修正「含糊解釋」。此外，經發局與消保官也應加強與電動車商的溝通，確保他們提供的資訊是正確且不會誤導消費者。

對此，楊欽富答詢指出，現在法令安裝充電樁一定要管委會同意，但造成車主跟管委會很大衝突，這不是高雄而已，而是全國的議題，中央也意識到問題非常嚴重，因此中央準備局部修法。

楊欽富表示，目前爭議主要在舊大樓設置充電樁，中央修法將針對用電評估、充電樁系統等方面討論，相信修法後會提出較好的解決方式。而現階段也呼籲車主遵守現有法令，不要未經同意貿然私設。