學生林利祐（前排右二）奪得指導手A組第二名。（弘光科大提供）

動物保健系6名大一學生在楊靜芸（中）老師帶領下，組隊參加「國際青少年指導手競技比賽」，獲得團體賽第一名。（陳淑娥攝）

毛小孩是許多人的心肝寶貝，更是療癒小動物深受喜愛，弘光科大動物保健系6名大一學生組隊參加台灣畜犬協會(KCT)舉辦的「國際青少年指導手競技比賽」，獲得團體賽第一名，其中學生林利祐、黎詠潔分別獲得A組、B組第二名。兩人指出，要能完美牽引、指導犬隻，與狗狗建立信任感及默契很重要，但又不能夠太順著牠，互動尺度拿捏最為困難。

動保系助理教授楊靜芸表示，由於狗狗不會自行擺好姿勢，將體態最美好的部分表現出來，因此在犬隻評選大會上，需要專業的指導手來幫助犬隻。指導手對犬隻的心理、個性等要有相當的了解，也需具備美容技巧，在上場前先將犬隻梳毛整理好，比賽中隨時調整狗狗的狀態，指導手比賽內容包含動態的犬隻牽引、靜態立姿，因此要成為一位專業指導手必須具備多元技能。

楊靜芸指出，黎詠潔、林利祐、王思豫、陳品妤、陳姵樺、蔡宜軒6位學生為了培養與犬隻的默契，參賽前花了4個月時間，每天下課後到王蕾蕾寵物美容學院受訓，並接受指導員教師唐撫利老師的調教，才能夠拿到最高積分在眾多團隊中脫穎而出，奪得團體賽第一名。

奪得指導手A組第二名的林利祐指出，要能夠完美牽引、指導犬隻立姿，與狗狗建立信任感及默契很重要，在受訓時試過柴犬、貴賓等犬種，後來王蕾蕾老師建議用雪納瑞犬種，指引起來愈來愈順手，非常感謝楊靜芸老師的指導及王蕾蕾老師、唐撫利老師的嚴格調教，讓她可以拿到好成績，尤其在唐撫利老師平日「刀子口豆腐心」的嚴厲訓練下，到比賽現場反而不會緊張怯場。

黎詠潔獲得指導手B組第二名，使用的是貴賓犬種。她說，培訓期間花很多時間跟賽犬建立良好關係，犬隻懂得察言觀色，彼此互動拿捏很微妙，指導員要跟賽犬有默契，但又不能夠被牠反客為主，需要讓牠完全服從指導員的牽引及指示，這樣互動的挑戰，是最難克服的。

這6位參賽同學中，僅陳品妤在技高端念非相關科別。她說，家裡有養狗、貓，原本高職就想念寵物美容相關的科，無奈未找到適合的學校，高職念廣告設計科，從高一就決定大學要念寵物美容，上大學後雖然起步比念相關科的同學慢一點，但在老師鼓勵與啟蒙下，每天多花一點時間認真學，很快就能夠趕上進度，畢竟這是一心想念的系，可以學習自己有興趣的專業技能。