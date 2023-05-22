經濟部22日公布核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資最新統計，2023年1至4月核准僑外投資件數為687件，較上年同期減少5.76％；在核准金額部分，投增資金額為33.07億美元，較去年同期增加6.02％。

投審會表示，4月核准大型投資案件包含美商微軟以貸款投資方式對台灣微軟營運有限公司增加投資4.3億美元，從事經營資訊軟體服務業等業，以及英屬開曼群島商FIRST MELODY以新臺幣21.45億元增資前電科技股份有限公司，從事經營電子零組件製造業等業務。

2023年1至4月核准新設公司件數為377件，新設公司投資金額為8,391.4萬美元；另2023年1至4月核准新南向國家來臺投資件數為164件，較去年同期增加9.33％，投增資金額計3.8億美元，較去年同期增加37.82％，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來臺投資方面，2023年1至4月核准陸資來臺投資件數為9件，較上年同期減少47.06％；投增資金額計1,244.7萬美元，較去年同期增加62.96％，主要係因2023年1至4月核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新臺幣2.75億7,500萬元增加臺灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,565件，核准投增資金額計25.78億美元。