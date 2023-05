林培正團隊指出,針對動物誘發角膜發炎之乾眼症疾病模型進行功效試驗所發表的結果,永立榮的UB003可以有效改善乾眼症相關症狀,包括增加淚液量、縮短淚膜破裂時間、促進角膜上皮細胞生長及修復受損區域等。

該研究成果已在美國紐奧良舉辦的美國國際視覺暨眼科研討會(Association for Research in Vision and Ophthalmology;ARVO)上發表。

永立榮總經理黃效民博士表示,UB003的作用機轉不侷限於發炎或是免疫抑制,而是希望透過羊水幹細胞衍生因子兼具抗發炎及促進角膜修復的潛力,整體改善患者的眼球表面環境,提供病患比潤滑保濕更好的治療效果,並免除病患使用抑制發炎和免疫藥劑時所伴隨的副作用。

永立榮正在進行UB003的製程優化,預計於明年進行法規單位諮詢,以及臨床試驗申請(IND)所需臨床前試驗,以進入臨床試驗,進軍全球乾眼症眼藥市場

乾眼症醫藥市場規模龐大,且成長快速。根據Global Data的「Dry Eye Syndrome:Global Drug Forecast and Market Analysis to2028報告」,在2018年到2028年間,乾眼症的年複合成長率高達10.6%,全球市值在2028年時最高可達到107億美金(約新台幣3,300億元左右)。