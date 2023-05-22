「新北市水域活動體驗營」邁入第11年，今年共開出39梯次，包含獨木舟、滑水、衝浪、SUP、西式划船等水上活動，共1730個免費名額，在專業教練帶領下盡情體驗。此外，首度也首度開出身障獨木舟專屬場次，共8個梯次，讓身障朋友也能享受水上活動的樂趣。所有場次將於25日中午12時開放線上報名，毎人限報名1個場次。

體育處表示，新北市每年夏天運用多元的水域環境辦理「新北市水域活動體驗營」，在蘆洲微風運河的平靜水域辦理獨木舟、滑水，還有由教練一對一指導的奧運競賽項目─西式划船；在金山中角灣則能體驗衝浪及SUP立槳等較具挑戰性的水上活動；遠近馳名的貢寮福隆海水域場則有風浪板、SUP立槳、獨木舟3選2水域體驗。

另外雙溪流域則有半天獨木舟體驗及兩天一夜的行程，兩天一夜的行程會沿著雙溪河順流而下抵達貢寮出海口，沿途可欣賞山林溪流景色與開闊的海岸風光。

特別的是，「新北市水域活動體驗營」今年在蘆洲微風運河開出身障獨木舟場次，將安排復康巴士協助身障朋友前往活動場地，使用特製的身障專用獨木舟，現場備有移位機協助無法自行移位的身障朋友進船艙，由教練講解教學，讓身障朋友在教練及工作人員的引導下體驗水上划獨木舟的樂趣。

「新北市水域活動體驗營」從7月1日起至7月30日，每個周末都有水域體驗活動，在專業教練帶領下，不論大人、小孩、初次接觸的新手或樂齡朋友都能享受水上活動帶來的樂趣。一般場次報名：https://reurl.cc/9Vd31a；身障獨木舟報名：https://reurl.cc/AdE2d8。